前大同集團董事長林蔚山挪用公司資產不法獲利13億多元，最高法院維持高院更一審判決，重判8年、併科罰金3億元、追徵犯罪所得13億餘元定讞，新北地檢署通知林今上午10點報到發監，但林以身體不適到醫院檢查為由缺席；對此新北檢表示，經勸說後，林男已自行搭車前往北所。

判決指出，林蔚山同時身為大同、尚資、尚投公司的董事長兼大股東，掌握公司經營決策權，但他在2000年間以個人資金投資3000多萬元擔任通達公司董事，並擔保通達向銀行貸款債務，未料，通達虧損並跳票，林蔚山為免遭銀行追討，卻私自挪用大同集團資產，導致尚資的母公司大同公司損失13億多元。

高院更一審認為，林蔚山長年擔任大同公司重要領導幹部，卻為一己之私而恣意挪用公司資產，依加重背信罪判刑8年。案經上訴，最高法院上月底駁回確定。

新北地檢署通知林今上午10點報到發監，林蔚山今早臨時向新北檢表示，因健康因素必須到醫院檢查，檢方已派員到醫院了解並啟動防逃機制，親赴醫院了解林身體狀況後，稍早已勸說他自行前往北所報到，目前正在途中，若仍未到不排除拘提。

(中時 )