國瑜夜市將於8日在花蓮場造勢活動重現，預計增加50攤位免費提供民眾申請，對外界質疑是不是來搶當地夜市攤位生意，東大門自強夜市代理主委張巨文說，韓粉人潮上看10萬人，單以東大門攤位也難以負荷，並不排斥其他攤位。

東大門夜市3日凌晨大火造成32攤位全毀、6攤位半毀，燃燒面積約200坪，造勢活動本周就要開始，受損攤位眼看是趕不上復原，張巨文說，尊重縣府專業協助，攤位業者也耐心等待，但東大門還有300多攤位正常營業，也歡迎大家持續支持。

被問到將開放50免費攤位擺放，張巨文說，韓流人潮多，單以東大門現況也難以負荷，若有其他攤位加入，也能分擔消費人潮也不是壞事。

「用真功夫吸引客人上門，而不是出於同情才消費」第一家烤肉、東大門國際觀光發展協會理事長陳賜郎說，東大門夜市攤位各具特色，也都是職業多年，有口碑的攤販了，對消費者也有一定的吸引力，也相信國瑜夜市不會影響攤位，也希望遊客繼續用消費支持。

(中時 )