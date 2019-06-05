大陸國家主席習近平4日前往俄羅斯進行國事訪問。對於陸俄雙方的經貿合作，習近平表示「當前國際貿易低迷、保護主義加劇的形勢下，中俄經貿合作更顯難能可貴」。此外面對美陸貿易戰持續擴大，習近平仍然自信指出，大陸的經濟結構在優化，長期向好是大陸經濟沒有改變也不會改變的大趨勢。

對於陸俄經貿合作等議題，習近平4日接受俄媒聯合採訪時稱，經貿合作是陸俄關系的重要組成部分，是兩國共同發展振興的重要保障。習指出，「在當前國際貿易和投資低迷、保護主義加劇的複雜形勢下，中俄經貿合作取得顯著成果更顯難能可貴」。兩國政府部門正採取更加積極的措施，爭取將雙邊貿易額提升到更高水平，推動雙邊貿易高質量發展。

面對陸俄經貿合作中存有一些具體問題。習近平強調，「這些問題是伴隨兩國合作不斷推進而產生的。有效解決問題的途徑就是創新思路，多措並舉，不斷拓展合作領域，做大雙方共同利益蛋糕，促進中俄經貿合作提質增量，邁上更高台階」。

美陸貿易戰陷入僵局，對於大陸經濟發展前景，習近平自信表示「今年以來，面對世界經濟增長和國際貿易有所放緩的大環境，中國經濟開局良好，主要經濟指標保持在合理區間」。並指出，一季度國內生產總值增長6.4％，連續14個季度經濟增速保持在6.4％至6.8％區間，延續近年來平穩增長態勢。

此外，習近平指出大陸有4大條件支持經濟持續發展：一是資源潛力，包括9億勞動力、1.7億受過高等教育和擁有技能的人才資源及全球最大的中等收入群體；二是內生動力，內需拉動經濟成長；三是發展活力，大陸研發投入全球排名第2，約占經濟總量2.18％；四是調控能力，在中共體制下有集中力量辦大事的「政治優勢」等。

(中時 )