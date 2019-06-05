美陸貿易戰波及層面越來越廣，大陸領導人曾暗示將以稀土作為貿易戰的武器。對此美國商務部發佈一份名為《確保關鍵礦產安全可靠供應的聯邦戰略》的報告。報告指出，美國嚴重依賴外國關鍵礦產資源，這可能導致經濟和軍事面臨戰略脆弱性，減輕這些風險是重要的。

據美國之音報導，此報告指出，關鍵礦產的可靠供應及其供應鏈的韌性對美國的經濟繁榮和國防至關重要。美國嚴重依賴外國關鍵礦產資源和外國供應鏈，這可能導致經濟和軍事面臨戰略脆弱性。減輕這些風險是重要的，不但符合美國的國家安全戰略和國防戰略，還可以促進美國的繁榮與和平。

這些關鍵礦產是許多美國人依賴的無數產品的必要組成部分，包括智能手機、飛機、電腦和GPS導航系統等等。

美國商務部長羅斯表示，重要的礦產經常被忽視，沒有它們，就不會有現代生活。通過這份報告中詳細的建議，聯邦政府將采取前所未有的行動，確保這些重要材料的供應不會被切斷。

這份報告提出了6項行動綱領、24項目標和61項建議。6項綱領包括：推進關鍵礦產供應鏈的轉型研究、開發和部署；加強美國關鍵的礦產供應鏈和國防工業基地；加強與關鍵礦產相關的國際貿易與合作；提高對國內關鍵礦產資源的了解；改善在聯邦土地上獲取本土關鍵礦產資源的機會，並縮短聯邦許可證審批時限；增加美國關鍵礦產資源勞動力。

美國內政部曾發佈一份報告，其中指定了35種被認為對美國經濟和國家安全至關重要的礦產，其中包括鈾、鈦和「稀土」。

大陸領導曾暗示將以稀土作為美陸貿易戰的武器。大陸商務部副部長王受文曾就稀土問題表態。他說，大陸作為世界上稀土資源最豐富的國家，願意滿足其他國家對稀土的正當需求。但是，如果有國家利用大陸出口的稀土所制造的產品，打壓大陸的發展，於情於理這都是難以接受的。

(中時 )