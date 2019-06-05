遊騎兵韓籍老將秋信守闖蕩大聯盟15個球季，今(5)日對戰金鶯，擔任第一棒，首局首打席就開轟，除了是本季第11發全壘打之外，同時也是大聯盟生涯第200轟，成為首位亞洲球員在大聯盟達成此項成就。

金鶯此戰狂炸裂想擺脫爐主窘境，首局靠小史密斯(Dwight Smith Jr)3分炮與塞弗瑞諾(Pedro Severino)，2人背靠背開轟先攻下4分，秋信守馬上在1局下半開轟還以顏色，逮中91.5英里(約147.2公里)的四縫線速球，一棒掃到中外野全壘打牆外的草地，達成生涯200轟，再次將亞洲球員障礙推高。

秋信守在去年5月擊出第176轟，正式超越已退役的日籍強打松井秀喜，成為最會轟的亞洲球員，儘管現在已36歲，但開轟紀錄仍持續增加中。大聯盟生涯前3年出賽場次不多、僅擊出3支全壘打，但接下來12年間有6年保持20轟以上、加上今年也有4年10轟以上，成為新一代亞洲巨砲。

而本場比賽金鶯單場5轟想搶勝，光是塞弗瑞諾就單場3響炮、拿下4打點，9局上半結束還以12比5領先遊騎兵，不過9局下半金鶯後援投手狂失分，野手失誤、投手狂丟保送再加上4支安打，遊騎兵單局追5分差點翻盤，好在金鶯換上「東尼」吉文斯(Mychal Givens)後順利連飆2K結束比賽，金鶯以12比11險勝遊騎兵。

(中時電子報)