港姐出身的27歲女星何艷娟，情史比演藝事業精彩得多，跟大自己40歲的澳博營運總裁吳志誠譜爺孫戀，去年7月宣布閃婚，但豪門婚不到1年就破局，又傳出在離婚前夕，竟和55歲千億富豪陳燿璋在派對上摟抱激吻，雙方互動親暱也公開交往，最近卻再被爆新戀情也遭逢轉折，已見光死。

女星何艷娟大談豪門爺孫戀卻閃婚閃離，本以為順利接軌千億新戀情，但情況似乎不樂觀，港媒報導，有知情人士透露，何艷娟與千億富豪的新戀情迅速「見光死」，兩人已退回朋友關係，如今單身的她，近日已回歸工作，投入電視劇拍攝，在片場跟其他演員有說有笑，也在IG分享大合照，心情似乎沒受到婚變影響。

而何艷娟婚姻與新戀情「兩頭空」後，生活看來沒受太大影響，據悉，她仍過著富貴生活，常帶媽媽出國旅遊，出入也有私人司機接送，目前跟媽媽同住位於島金鐘半山區的豪宅，該豪宅要價上億，據傳是前夫吳志誠送給她的聘禮之一。

(中時電子報)