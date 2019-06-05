近年以《延坪海戰》《人狼》《記憶之夜》的精湛演出而大受影迷喜愛的金武烈，在《極惡對決》中飾演一位連黑道都怕的超狂刑警，與扮演角頭老大的馬東石有許多的精彩的動作對手戲，為了在大銀幕上的視覺感不被角頭老大的氣勢壓下去，金武烈不僅在拍攝前瘋狂健身，每天還要吃6至8餐的「特製高蛋白菜單」，成功增重15公斤，變身精壯的大肌歐爸，此外更得在長達半年的電影拍攝期間繼續維持，超級辛苦的增壯過程讓他直呼吃不消，金武烈笑說：「幸好有『健身界前輩』馬東石可以請教學習，才讓他保持精壯身材順利拍攝完成。」對於金武烈練出吸睛的大肌肌，讓前輩馬東石花絮中大力稱讚金「壯得很漂亮」，並幽默自嘲地說：「而我看起來就很胖。」

這次在《極惡對決》中，馬東石與金武烈兩人飾演的角色立場對立，不僅鬥智緝兇，也有不少打鬥動作戲，金武烈表示與馬東石的對手戲都極具戲劇張力：「我的警察角色是非常討厭黑道的，但卻和角頭老大聯手時默契十足，而且兩人為了抓到殺人犯而無所不用其極，比動作打鬥戲還要刺激。」特別的是，其中一場兩人對幹的戲碼，馬東石抓著金武烈的皮衣衣領，竟不小心用力過猛，將皮衣給撕裂成「手掌的形狀」，目睹如此猛烈的瞬間，不僅讓金武烈驚恐到不行，更是把劇組工作人員也嚇出一身冷汗，而馬東石則回神過來時狂笑不已。金武烈受訪時直說：「皮衣撕裂的當下，我驚訝到說不出話來。馬東石實在太猛了。」

(時報周刊)