去年7月北投一間汽車修理廠冒出濃煙，裡面3輛進口轎車付之一炬，損失上千萬，起火原因士林地檢署偵結，發現是秦姓蕉農在旁燒芭蕉葉，沒有撲滅就騎機車離開現場，星星之火延燒到旁邊汽車修理廠，附近鄰居說「已經跟他說了很多次，但都不聽」，現在除了遭檢察官依公共危險罪提起公訴，還要面臨巨額的賠償。

秦農去年7月4日上午6點多，到菜園整地並焚燒芭蕉葉、雜草和垃圾，但承德路6段449號附近空曠、風勢強勁，點然火勢後，雜草、樹葉四處飛散，很容易延燒，而秦未將火勢完全熄滅，直接騎機車離開，火勢迅速向一旁汽車修工廠、鐵皮工廠延燒，直到路邊的打掃馬路的環保局人員，發現煙灰從天而降，始知火勢已經延燒。

警消撲滅火勢後，在屋內發現3輛汽車全毀，其中一台保時捷更是汽修廠老闆的愛車，價值不菲，另外還有400多萬的BMW、300多萬的福斯都燒到剩下骨架，附近工廠老闆說，有人跟他講不要燒，但秦仍我行我素，不料，這次釀成大禍。

起訴書指出，依台北市消防局火災原因調查鑑定書，證明起火原因不排除是燒雜草、垃圾所致，檢察官依失火燒毀現有人所在之建築物罪嫌提起公訴。

(中時 )