前行政院長賴清德的姪子、基隆市議員童子瑋（中），今（5）日上午與議員林旻勳（右）等人，在喜豬橋街頭舉牌，情義相挺舅舅。（張穎齊攝）

前行政院長賴清德的姪子、基隆市議員童子瑋（右一），今（5）日上午與議員林旻勳（右二）等人，在喜豬橋街頭舉牌，情義相挺舅舅。（張穎齊攝）

民進黨內總統初選殺得刀刀見骨，蔡英文總統與前行政院長賴清德的「英德內戰」打得如火如荼。賴清德的姪子、基隆市議員童子瑋，今（5）日上午與議員林旻勳等人，在基隆市喜豬橋街頭舉牌，情義相挺舅舅，童子瑋更疾呼「只有賴清德出線，才能打敗高雄市長韓國瑜，再創台灣新願景！」

民進黨10日至14日進行總統初選民調，童子瑋今日和「撞臉好兄弟」林旻勳、立委何志偉秘書施偉政等人，在車水馬龍的喜豬橋頭舉牌拜票，牌子上寫著「台灣保證，堅定支持賴清德」。

「只有賴清德才能贏韓國瑜！」童子瑋表示，賴清德自參選總統後，都秉持一貫初衷，就是要承擔台灣的未來，加上台灣有太多的改革需要再被檢驗，唯有賴清德出線，才能對政策精準地對症下藥，繼而打敗韓國瑜。

童子瑋說，賴清德從小也在基隆長大，在擔任行政院長期間，對基隆可說是相當重視，也來過好幾次，他這陣子跑基層時，也聽到許多市民對於賴都給予非常高的肯定，相信這都是有目共睹的。

童子瑋強調，只有賴清德能守護台灣主權，賴有能力發展經濟、建設國家，更造福人民及壯大台灣，希望大家給予賴最堅定的信任與支持，讓賴能贏得民進黨總統初選的勝利，贏得明年總統大選。

(中時 )