MicroLED（微發光二極體顯示器）被稱為次世代顯示技術霸主，卻存在低色均勻度等問題，清華大學材料系教授林皓武研究團隊研發「噴霧合成法製備完美顯色多彩鈣鈦礦量子點」，可達全色欲、高純色與高穩定度顯示器，研究已獲得國內專利，並吸引美韓洽談合作交流機會。

林皓武研究團隊，獲得科技部大力支持，耗費兩年的研究時間，開發出領先全球的創新技術「噴霧合成法製備完美顯色多彩鈣鈦礦量子點」。

林皓武表示，近年來，顯示器技術發展快速，人類對色彩世界的追求也越來越高，目前OLED（有機發光二極體）為最新穎的主動式發光顯示器技術，壽命不長與耗能大有待克服，因此microLED發展勢在必行，但microLED仍有低色度均勻等問題。

林皓武研究團隊以熱門的鈣鈦礦量子點進行研究，發現量子點具有色純度高等特性，只要透過改變組成成分即可調色，但過去以注入法合成的鈣鈦礦量子點，其結晶性、穩定性與量子產率較差，研究團隊以噴霧合成法製法，成功改善上述問題，更成功生產出一系列由深藍色到近紅外光的放光，非常適合應用在microLED的色彩轉換層材料，而其獨特的光物理性質，更讓它們有機會實現室溫運行的量子計算。

林皓武強調，研究團隊開發出的新技術，製程簡單，在室溫下即可生產，可讓廠商大量生產與製作，這項技術已取得台灣專利，並吸引韓國首爾大學、美國田納西大學等國際研究團隊主動合作交流，但因這項技術仍在研發階段，期盼後續能進一步推廣技術並與相關產業進行連結，希望能引進各領域前瞻技術進行跨領域產業合作，推動技術產業化，讓這項技術發揚光大，讓台灣光電科技達到顛峰，但要多久才能實際量產，這需要跟有意願廠商實際合作才能得知。

(旺報 )