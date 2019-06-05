銀色轎車撞上路旁電線桿，衝擊力道強烈，車頭嚴重擠壓變形，引擎及水箱破裂。（王文吉翻攝）

台中5日凌晨發生自撞死亡車禍，1名男子駕駛銀色轎車，行經神岡中山路巷弄，先撞上路旁電線桿，又衝向對向車道，撞上路邊車輛，再撞上另支電線桿才停下。附近居民半夜聽聞連續撞擊聲響，紛紛衝出門查看，並通報警消，將朱男送至清泉醫院急救，仍傷重不治。

警方調查，死者為53歲朱姓男子，凌晨1時許駕駛銀色轎車，行經神岡區中山路742巷，疑身體不適，車輛失控撞上電線桿，接著衝向對向車道，又擦撞停在路旁的小客車，最後撞上另支電線桿。

肇事現場散落碎裂玻璃，銀色轎車車頭嚴重毀損，引擎外漏、水箱破裂，地上滿是油漬。救護人員獲報到場，將朱男聰車內救出，已無生命跡象，經送往清泉醫院急救，仍宣告不治。

銀色轎車撞上路旁電線桿，衝擊力道強烈，車頭嚴重擠壓變形，引擎及水箱破裂。（王文吉翻攝）

停在路旁車輛遭波即，左後車門板金凹陷。（王文吉翻攝）

警方調閱路口監視器追查， 發現朱男肇事前，曾到神岡區中山路一家超商購物。店員向警方表示，男子結帳時，身體突然往後仰倒地，他趨前扶起後，並協助扶至店外車上。

朱男上車後隨即右轉，沿中山路742巷往文昌街方向，先擦撞路旁台電電桿，又失控衝撞對向莊男所停放路旁的自小客車後，再衝撞路旁台電電桿。警方抽血檢驗發現朱男沒有酒駕，將報請檢察官相驗，釐清死因。

朱男疑身體不適，半夜駕車行經巷弄，失控連續衝撞，地上散落碎裂零件，滿是刮痕、油漬。（王文吉翻攝）

朱男駕駛的銀色轎車，最後衝向對向車道，撞上路旁電線桿後才停下。（王文吉翻攝）

(中時 )