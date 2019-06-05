網友留言。（圖片翻拍自批踢踢）

國民黨台北市黨部上午公布第五選區（中正、萬華）民調結果，前國民黨立委林郁方52.595％支持率，確定代表國民黨參選立委。對於這個結果，網友譏諷，林昶佐穩了！穩GG了！

《美麗島電子報》日前發布台北的立委民調顯示，在台北市第五選區（中正萬華區）。國民黨支持度為41.2%~53.2%，而民進黨支持度為29.6%~39.4%，最高差距竟達23%。

而林昶佐是第五選區現任立委，政黨屬時代力量，2014年當選因在民進黨禮讓，外加政治大海嘯潮流下，將在此區經營多年的林郁芳拉下！此次林郁芳捲土重來，外界相當看好林郁芳有望再度奪回立委寶座，一雪前恥。

而當國民黨今公布林郁方贏得初選後，批踢踢網友表示，「佛萊迪準備GG」、「弗萊迪這次應該輸惹」、「林郁方上次大逆風也才輸6000票，這次變天機率很高」、「這區記得DPP也放話不禮讓了，肥迪掰」、「閃尿2016是靠逆風＋dpp禮讓才會上的，真以為自己有實力喔」！

(中時電子報)