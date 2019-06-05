陸首次海上發射火箭 1箭7星升空

中國大陸5日首度在海上進行運載火箭發射技術試驗，12時6分時，在黃海海域以長征11號海射運載火箭，成功將技術試驗衛星捕風1號A、B星，還有5顆商業衛星順利送入預定軌道。

據央視和新華社報導，這次試驗採用長征11號海射型固體運載火箭（又名CZ-11 WEY號），以民用船為發射平臺，不僅探索了海上發射管理模式，也驗證了海上發射能力，以便更能滿足不同傾角的衛星發射需求。

報導強調，中方藉此填補了運載火箭海上發射的空白，為快速進入太空提供了新的發射方式。

專家說，運載火箭海上發射有靈活度高、任務適應性好，以及發射經濟性優等特點，可靈活選擇發射點和落區，滿足各種軌道有效載荷發射需求，為「一帶一路」沿線提供更好的航太商業發射服務。

另據路透報導，北京致力追趕美國，希望到2030年時，能成為航太大國，因此近年將發展太空計畫列為優先要務。中方打算，要從明年開始打造自有的載人太空站。

而這次發射的捕風1號A、B衛星由中國航太科技集團所屬中國空間技術研究院負責研製，將實現小衛星編隊探測海面風場的突破，可提高全天候海面風場探測能力，提升颱風監測與氣象精准預報能力。

此外，由中國電子科技集團研製的2顆天象小衛星，則是中國第一個基於Ka頻段星間鏈路的雙星組網小衛星系統。而陶行知教育1號衛星暨天啟3號衛星，裝有太空拍照相機和物聯網通信載荷。至於瀟湘1號04星則由天儀研究院研製，而吉林1號高分03A衛星是由長光衛星技術有限公司研製。

儘管北京堅稱，它的太空雄心是在和平用途上，但五角大廈卻指控，它是想阻止其他國家萬一面臨危機時，去使用設在太空中的資產。

(中時電子報)