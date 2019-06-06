台南市北區文元國小8年前在校園內發現一隻遭棄養的哈士奇犬，因為模樣可愛，師生一起養在校園川堂，牠後來被校方認可授予學籍，去年「讀」滿6年畢業，繼續留校服務，接著以學長的身分，出席各種公開儀式。

Moli是隻哈士奇犬，飼主疑似家中養了太多狗，在帶到學校溜狗時，不經意讓牠走丟，當時牠才1歲多。

學校師生發現可愛的哈士奇，不忍送往動物收容所，決定養在川堂，過了不久，校方在100學年度公開授予Moli學籍，讓牠以新生身分入學，在學校自由出入教室，陪著學生念書。

Moli個性穩定開朗，平常跟小朋友互動，任由小孩撫摸追逐，都不會發脾氣，適合當陪伴犬與療癒犬，平常跟著出席學校的各種公開儀式，包括新生始業式與畢業典禮等場合。

去年Moli在文元國小滿6年，被當學業期滿，跟著學生參加畢業典禮，今年牠以學長身分留校服務，白天仍在川堂出入，放學後跟著學校負責照顧牠的賀老師回家。

賀老師表示，8、9歲的Moli年紀漸大，右後腳罹患退化性關節炎，每天仍喜歡到學校跟學生相處，放學時就在川堂看著學生走出校門。現在牠還出席公益場合，跟著參加台南市流浪動物協會的認養活動。

(中時 )