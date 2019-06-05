響應「世界捐血人日」，目前血液安全庫存量為4至7天，台南地區以血型O型及AB型血量偏低，香格里拉台南遠東國際大飯店與台南市警察局第一分局，13日上午10點至下午5點，在飯店大門東側處舉辦「快樂捐血人」活動，活動當天早上10點準時開始發放號碼牌，前150名成功捐血民眾可獲飯店餐飲抵用券；當日穿戴紅色衣物者，臉書拍照打卡再贈送精美小禮，捐血助人又利己。
值得一提的是，活動將由飯店管理階層與第一分局主管們帶頭親自上陣捐出熱血，以實際行動展現企業社會責任，並號召員工及旅客及社會大眾熱心捲袖捐血。6月13日完成捐血前25名，可獲得500元餐飲抵用券2張、第26至75名可獲得500元餐飲抵用券乙張，第76至150名可獲得300元餐飲抵用券乙張。活動詳情請洽 (06) 702 8888。飯店地址：台南市東區大學路西段89號。
(中時 )
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