捐血活動將由飯店管理階層與第一分局主管們帶頭親自上陣捐出熱血。(香格里拉台南遠東國際大飯店提供)

響應「世界捐血人日」，目前血液安全庫存量為4至7天，台南地區以血型O型及AB型血量偏低，香格里拉台南遠東國際大飯店與台南市警察局第一分局，13日上午10點至下午5點，在飯店大門東側處舉辦「快樂捐血人」活動，活動當天早上10點準時開始發放號碼牌，前150名成功捐血民眾可獲飯店餐飲抵用券；當日穿戴紅色衣物者，臉書拍照打卡再贈送精美小禮，捐血助人又利己。

值得一提的是，活動將由飯店管理階層與第一分局主管們帶頭親自上陣捐出熱血，以實際行動展現企業社會責任，並號召員工及旅客及社會大眾熱心捲袖捐血。6月13日完成捐血前25名，可獲得500元餐飲抵用券2張、第26至75名可獲得500元餐飲抵用券乙張，第76至150名可獲得300元餐飲抵用券乙張。活動詳情請洽 (06) 702 8888。飯店地址：台南市東區大學路西段89號。

(中時 )