台中50歲陳姓男子日前自覺記憶力變差，擔心自己罹患失智症，於是到衛服部豐原醫院求診。經神經內科醫師進行胰島素C-胜肽檢測後發現，男子血糖過低，影響腦細胞執行功能，造成專注力及反應力下降。
年過半百的陳姓男子，上個月底到豐原醫院神經內科求診，他向醫師表示，最近1個多月來記憶力突然變得非常不好，什麼都記不住，擔心自己罹患失智症。
神經內科主任洪良一表示，患者在門診進行100-7系列計算中，連續減5次7，共錯了3次，基本的身分、工作詢問，反應上也都慢了些，顯現有輕微認知異常。
洪良一安排胰島素C-胜肽檢測，發現陳男飯前血糖、或是飯後血糖檢測，血糖值都低於正常值70-90毫克／分升(mg／dl)，僅在50-60毫克／分升(mg／dl)。
洪良一表示，血糖過低會影響腦細胞執行功能，相對專注力及反應力也會下降，主要是胰島素分泌過多或胰島素腺瘤引起。長期低血糖會有失智可能，建議儘早到醫院求診。
(中時 )
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