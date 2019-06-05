民進黨總統初選民調進入倒數，多個本土獨派團體成立的「民進黨初選觀察團」今天召開記者會呼籲，民調過程應該全程錄影錄音，讓每個環節都可被檢視。

台灣陪審團協會理事長鄭文龍則批評蔡英文是「作弊總統」，顯示擁有權力者會腐化。

《民報》前董事長陳永興說，手機民調恐有作弊空間，如無法看出選民所處地區、手機門號抽樣母體可能被動手腳，黨中央應對外承諾，若初選過程發生作弊，相關人會有刑事責任。

他說， 雖然民進黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉努力維繫民進黨最後防線，卻無法抵擋中執會所做決議，讓獨派團體對民進黨失去信心。

台灣社社長張葉森表示，觀察團將向黨中央提出民調落實監督及驗票機制的要求。

凱達格蘭學校校長金恆煒指出，一開始觀察團沒有特定支持蔡或賴，只是支持民主的初選制度，但因中執委為了讓蔡英文勝選做出很多「骯髒步」，種種作法昭然若揭就是為了挺蔡。

他批評，民進黨的初選已經是不公平的比賽，未來民調是否還會被動手腳？「觀察團對此無能為力，因為不能要求強盜集團遵守規矩」。

資深媒體人黃越宏批評，蔡英文及其身邊的黨政要員，意圖勸退賴清德「搓圓仔湯」，已違反了《總統副總統選舉罷免法》「搓圓仔湯條款」。

(中時 )