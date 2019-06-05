花蓮縣文化局長江躍辰對漫畫家著作《童話短路》，讚譽有加。（范振和攝）

縣長徐榛蔚（左）聲稱，《童話短路》漫畫作品陪她度過升學壓力大的學生時代。（范振和攝）

漫畫家蕭言中的作品，豐富多元。（范振和攝）

漫畫家蕭言中擔任花蓮文化觀光代言人，1元授權多項作品，並致贈《小海豚旅郵局》塑像，將與縣政府攜手打造「漫城花蓮」。文化局江躍辰5日強調，他將持續推動動漫產業，讓花蓮成為動漫樂園。

江躍辰說明，文化局培育動漫人才，不遺餘力，就從3年前台法「漫畫馬拉松」起，引進法國與國內漫畫家創作交流，成效非凡，去年並向文化部申請動漫人才培育發展計畫，包括漫畫夏令營、漫畫下鄉校園巡迴教學，以及國外漫畫家駐村等，豐富多元，促進國內外動漫創作者交流與對話，也藉此讓外國漫畫家行銷美麗的花蓮。

為進一步促進觀光文化產業發展，今年文化局除了持續辦理上述活動外，更與漫畫大師蕭言中建立良好的夥伴關係，邀請擔任文化觀光代言人，且獲得漫畫作品授權，授權費只是象徵性的1元，包括愛情鳥、松鼠、親子象等圖像，蕭言中也大器致贈文化局玻纖材質《小海豚旅郵局》塑像 ，儼然成了動漫產業新地標。

為吸引國內外遊客參觀文化局石雕博物館，江躍辰說，可憑票根免費取得文化局提供的蕭言中3種授權漫畫明信片，縣府會不斷推動在地動漫產業，讓動漫在花蓮找到生根茁壯的有機質。

54歲的蕭言中素有台灣漫畫才子美名，出道於1985年，創作包含總銷售量破百萬本的《童話短路》，以及《瘋狂日記》、《笨賊一籮筐》等膾炙人口的漫畫作品，更跨界擔綱屏風表演班多部作品編導、旅遊節目主持工作，並參與屏東海洋生物博物館、台中科學博物館裝置藝術設計與北京東城旅遊局形象設計等，近期則積極推廣「藝術花園城市」的理念，將漫畫作品轉化為裝置藝術、路燈與主題咖啡館形象等，才氣縱橫。

縣長徐榛蔚就曾說過，蕭言中的《童話短路》漫畫作品，一頁頁的畫面，陪著她度過高中、大學，當時聯考壓力大，而《童話短路》漫畫很薄，替代厚厚的書本，書店前擺放書架上的作品被翻軟了，翻得有溫度，讓人將壓力、煩惱拋到九霄雲外。

(中時 )