台灣師範大學5日舉行週年校慶大會，今年起校史自西元1922年台北高等學校開始起算，台師大校長吳正己表示，這項提案去年在第121次校務會議慎重討論，獲得與會委員無異議通過。

台師大今日舉行校慶活動，臺北高校同學會會長、總統府資政辜寬敏，全國校友總會名譽理事長、前立法院長王金平，以及台師大學生會秘書長、台師大教育系109級學生陳淳，分別代表老、中、青三代致詞。

台師大全國校友總會榮譽理事長王金平致詞表示，臺師大併入臺北高校歷史，傳承上一代學術涵養與自由自治精神。能參加併入校史後的首次校慶，他也備感光榮，也希望未來有更多與母校一起奮鬥的機會。

台北高校校友代表、總統府資政辜寬敏致詞時提到，學生時期就坐在今日的大禮堂觀禮，想不到今天自己也站上台發言，深感傳承的重要與榮譽。他並強調，國家的未來在年輕人的肩頭上，鼓勵年輕的學弟妹勇往直前。

吳正己表示，台師大具有悠久的歷史，是國內最早的四所大學之一。師大前身臺北高等學校創校於1922年，致力於培育人才，創造人文薈萃的辦學成就，其自由自治的學風精神，在往後不同的歷史發展階段中皆有所傳承。

吳正己還提到，在台師大現有校址上，臺北高校諸多校舍建築空間仍保存至今，如行政大樓、普字樓、禮堂、文薈廳已列為古蹟，並持續使用，足為近百年來薈萃風華之見證。過去臺北高校期間共培育了2,875位校友，均堪稱當時社會菁英中的菁英，他們每次返校都表達對母校的高度認同情感，期待母校能夠還原歷史，讓校友們有個歸屬感，終於在去年第121次校務會議慎重討論，獲得與會委員無異議通過，追溯校史自西元1922年臺北高等學校開始起算，2019年起，師大校史邁入97週年。

吳正己並指出，台師大歷經近百年傳承，從強調自由自治的臺北高校，到以誠正勤樸校訓自許的中學師資搖籃，走到今天尊重多元的綜合型大學，奠定了厚實的學術基礎，更持續茁壯中。

台師大今日也表揚第19屆傑出校友，今年共5位社會傑出人士當選，其中包含：藝術家謝里法、美國僑界領袖關其煉、前教育部國際文教處處長陳樹坤、荷蘭籍學家漢樂逸（Lloyd Haft）及中研院院士孫天心等5位校友，對學術、社會國家有重大貢獻與影響力。

(旺報 )