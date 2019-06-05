「我乾他X的就是介意！」一名女網友在臉書「爆怨公社」表示，男友昨天竟然說，他上週被老闆帶去「開渣某」(嫖妓)。還說自己原本是待在車上的，「但車子周圍的神，讓有特殊體質的他覺得不舒服，所以就進去了，跟風化場所的女生發生關係。」聽到這件事，讓原PO的理智線斷裂，但更讓她崩潰的是，男友用一副理所當然的樣子說「同事的老婆也知道、接受老公吃外面的，而且他同事還有小孩。」

不只如此，男友更不停地向原PO解釋，「這就是理念想法不同的地方啊，我也只是告訴你，我去了。你不能歧視那些人啊，這代表你根本很介意」。聽到這些話，原PO只問他一句「何時去開渣某，是跟我發生關係前還是後」、他回「是之後才被帶去的」、「如果你怎樣了，我可以對你以後負責」，讓原PO果斷決定放生，「我X他媽的就是介意」。

對此，網友們看了紛紛留言，「去嫖還推到特殊體質，鬼話連篇」、「講的好像都被逼的一樣」、「他吃哪一批的？這麼會瞎掰，鬼扯還能扯得理所當然」、「有特殊體質就要雙修？想打砲就想打砲，理由很多」。

(中時電子報)