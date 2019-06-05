張睿發文哀悼平鑫濤，目前已刪文。（圖／翻攝自圈內大神微博）

蔣勤勤發文。（圖／中時資料照片；翻攝自蔣勤勤微博）

陳德容悼念平鑫濤。（圖／翻攝自陳德容微博）

作家瓊瑤老公、皇冠集團創辦人平鑫濤昨(4日)被證實在上月23日病逝，享壽91歲，消息傳開，許多拍攝過瓊瑤作品的藝人都紛紛發文表示悼念，2011年演出《新還珠格格》中「五阿哥」一角的張睿在微博寫下：「平伯伯，一路走好！我想您！」，還配了一張自己流淚的照片，挨網友狂酸矯情又尷尬，而張睿目前已經刪文。

張睿8年前和李晟、海陸、李佳航、潘傑明等人演出《新還珠格格》，2013年張睿又和李晟合拍《花非花，霧非霧》，昨傳出瓊瑤丈夫過世，張睿第一時間發文悼念，卻配上自己流淚照片，引來網友反批，還有人酸是在偷學姜潮過去的「九宮格大哭照」。

而陳建斌老婆、女星蔣勤勤過去傳出演出《蒼天有淚》時，船瓊瑤只看了照片就確定邀她擔任女主角，還親自替蔣勤勤取了藝名「水靈」，昨蔣勤勤得知噩耗發文說：「平伯伯一路走好，願阿姨一切順遂」，另一名「瓊女郎」陳德容今凌晨則寫下：「平伯伯一路好走......」，足見眾人的不捨。

(中時電子報)