中美貿易戰延燒，鴻海董事長郭台銘今出席活動痛批，蔡英文稱聲已召開國安會議應對，但至今沒有結論、毫無對策，反觀美國聯準會面對經濟變化，快速反應讓美股大漲，痛批蔡政府「裝睡的人永遠叫不醒！」；另外傳鴻海美國廠將裁員155人，郭則反駁「都是假議題。」

郭台銘質疑，中美貿易戰延燒，勢必面臨一波比金融海嘯更嚴重的海嘯，蔡英文表示早就召開貿易戰的國安會議，但「有沒有開跟有沒有懂是兩回事」，美股為什麼大漲？因為美國聯準會看到美國經濟在下滑，本來要升息，後來立刻降息，這是他們的經濟對策，至今蔡英文毫無對策，「不是在睡覺是在幹嘛？」

媒體追問，根據《路透》報導，根據美國勞工部的數據顯示，鴻海集團富士康將150個美國工作職位轉移到墨西哥，並且將對印第安納波利斯（Indianapolis）郊外的電腦工廠裁員155人；郭台銘反駁「不要相信這些假議題。」

郭台銘說，這不只是個假議題，他也歡迎媒體去鴻海研發基地「突襲檢查」，隨便要問哪個員工都可以，薪資待遇、吃得怎麼樣、工作怎麼樣都可以問，要向外界澄清外界對鴻海低薪、血汗的謠言。

(中時 )