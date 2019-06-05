苗栗仁德醫專16歲陳姓女學生，5日上午10點多體育課測驗800公尺跑步，突然倒趴在地未起身，同學立刻上前查看並將她送到保健室，校護發現女學生沒有呼吸心跳，便施以AED搶救，目前送往苗栗醫院急救，已恢復生命跡象但仍昏迷。

苗栗縣消防局10點53分獲報，趕抵現場校護正持續以CPR急救，發現陳姓女學生已無呼吸心跳，消防人員立刻將女學生送往苗栗醫院急救。

體育老師溫著光表示，上午在操場進行800公尺跑步測驗，測驗前皆會詢問學生身體狀況，5日有4位同學未參與隨後分兩組測驗，而陳姓女學生在最後100公尺時，突然跌倒在地，其他學生前往查看並通報校護，女學生沒多久自行爬起跑了兩三步後，又再次跌倒便遲遲未起身，便送往保健室。

校護緊急施以AED（自動體外心臟電擊去顫器）電擊，並打119送醫急救。苗栗醫院表示，經搶救陳姓女學生已恢復生命跡象，但仍昏迷未脫離險境，目前轉入加護病房治療，女學生昏倒原因還有待釐清。

(中時 )