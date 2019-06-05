盧秀燕登門祝賀百歲人瑞結婚80周年，家族總動員齊聚一堂。（王文吉攝）

台中市神岡區百歲人瑞夫婦林益縣、林田連妹結縭牽手80載，台中市長盧秀燕特別前往拜訪祝福並致贈禮品。盧秀燕表示，兩位長輩的高壽令人佩服，夫妻攜手走過80載更難能可貴，祝福兩位長輩結婚周年快樂，也希望兩人雙雙對對、萬年富貴。

盧秀燕到神岡區祝福結婚80周年的林姓夫婦，致贈獎牌、花束及2床棉被，林家子孫齊聚，並準備豐盛大餐為長輩祝賀，現場溫馨熱鬧。社會局長李允傑、民政局長吳世瑋和市議員羅永珍、周永鴻以及神岡區長劉汶軒、大雅區長馬宗佑與地方里長均到場祝賀。

林益縣曾患腦中風進食需協助，而林田連妹總是隨侍在側、為先生調製補身藥酒，夫妻倆感情深厚。林田連妹笑說，先生前晚期待今日聚會，興奮到睡不著，講了整晚的話。

林益縣101歲、林田連妹100歲，民國28年結婚，育有2子3女，家族4代同堂。林益縣曾捐地造路，獲頒台中縣長青楷模；林田連妹曾獲頒模範母親，更無償提供東勢社區的活動空間，造福該區居民，對於社區公益事務慷慨奉獻。

台中市社會局每年辦理金婚、鑽石婚及白金婚表揚，去年共表揚2649對夫妻，包含1858對金婚、719對鑽石婚、72對白金婚。今年表揚活動現正接受報名，歡迎結婚滿50年、60年及70年的夫妻在6月30日前向各設籍區公所報名參加。

(中時 )