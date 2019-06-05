宜蘭縣警察局羅東警分局冬山分駐所的員警李汪儒，常在勤務之時深入鄰里，尤其對轄區的弱勢特別關注，他發現轄內陳姓一家6口中，就有4人罹患肌肉萎縮症，收入極為有限，李員發現後主動協請相關單位協助，盼能稍解陳家燃眉之急。

羅東警分局指出，陳姓夫妻育有4名子女，但陳妻與長女、次子皆罹患俗稱漸凍症的嚴重肌肉萎縮症狀，3人皆領有重度身心障礙手冊及補助金，生活無法自理，陳家次女也罹患輕微肌肉萎縮症狀，但未領有殘障手冊。

陳家經濟來源僅能仰賴陳男與其長子打臨時工維生，次女的收入也有限，警方說，陳家還要負擔龐大的醫藥費，可是因為他們持有不動產，即目前的居所，因此儘管生活拮据，仍無法申請低收入補助。

羅東警分局表示，李汪儒主動關懷、慰問，在當地村長、仕紳的協助下，提供泡麵、米等日常物資，分局也協助辦理「馬上關懷」機制，主動聯絡鄉公所與相關單位，盼協助陳家度過難關。

(中時 )