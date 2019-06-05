大政治大爆卦─無色覺醒》抗韓陣線＋黑韓產業鏈？誰背後潑酸開槍呼之欲出？ 14:122019/06/05 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長韓國瑜今上午接受郝龍斌在中廣的節目專訪表示，被問到國家機器可能已經開始在抹黑他，韓回答，這兩年半以來，他被抹黑已經不是一朝一夕了，他在愛河上面推愛河產業鍊，但是台灣政壇的天空有個黑韓產業鍊…。 《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局。 每週一至週日下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #抹黑 也許您會感興趣 推薦閱讀 不再愛與包容 韓控吳誹謗 04:102019/06/01 政治要聞 吳子嘉背後主使者？李正皓：不是很清楚了嗎 11:282019/06/01 政治 韓遭抹黑 強強滾暗酸郭董：台灣不是用錢買的 17:472019/06/01 政治 吳子嘉爆料抹黑後 李佳芬對韓國瑜一個動作見真章 21:432019/06/01 政治 台商打擊惡視力 搶眼疾商機 04:092019/06/02 焦點新聞 吳子嘉抹黑韓國瑜挨告 名嘴鐵口直斷官司誰贏 05:112019/06/02 政治 大政治大爆卦-無色覺醒》韓粉團結 40萬人沸騰凱道 14:112019/06/02 政治 各國選手操槳 搶當愛河第一 01:372019/06/03 生活新聞 心疼佳芬姐被黑 韓國瑜：她一直默默關心弱勢 13:102019/06/05 政治 政治熱門新聞 黃暐瀚驚爆：韓國瑜很怕被做掉！ - 政治 學者曝：能擋下柯文哲的人只有他！ - 政治 國民黨5人小組徵詢參選意願 韓：Yes, I do. - 政治 - 中時 蔡陣營民調曝光！韓穩居第一 - 政治 駁鬥李佳芬集團 黃文財擬告黃光芹 - 政治 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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