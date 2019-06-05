高雄市長韓國瑜今上午接受郝龍斌在中廣的節目專訪表示，被問到國家機器可能已經開始在抹黑他，韓回答，這兩年半以來，他被抹黑已經不是一朝一夕了，他在愛河上面推愛河產業鍊，但是台灣政壇的天空有個黑韓產業鍊…。

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