民進黨總統初選下周正式進行民調，不僅中研院前院長李遠哲等人公開呼籲蔡英文總統「知所進退」，獨派大老辜寬敏也指蔡當「國母」。民進黨主席卓榮泰今（5）天表示，對民主機制有信心的人，誠懇希望不要再有言語上的刺激、傷害，讓此次民主機制程序能成為未來典範

中研院前院長李遠哲、總統府資政吳澧培、彭明敏今年初曾發公開信呼籲蔡英文組統放棄連任，昨再度重申，期盼蔡「放棄一己之私，以民進黨前途及台灣興衰絕續為念知所進退」。

面對獨派力推賴清德上陣，民進黨主席卓榮泰下午受訪表示，民眾關注民進黨總統初選，過程經過很久努力，即將進入最後電視政見會與民調，這就是民主機制，拜託全體國人同胞，能夠對此次民主機制有基本信心，往後不要再干擾民主機制，反之聚焦於6月8日下午電視政見會上蔡、賴擘劃國家未來。

卓榮泰接著說，若有幸接到電話就做出正確表示，至於對民主機制有信心的人，誠懇希望不要再有言語上的刺激、傷害，讓此次民主機制程序能成為未來典範。

此外，獨派大老辜寬敏上午受訪也談到，讓年輕的男孩子行政院長賴清德繼承，蔡總統當國母。卓榮泰說，個人有表達自己意願的自由，站在中央黨部的立場，希望給予最大空間，努力把民主機制做好，也希望在此之後，大家共同支持黨的提名人，才是對民主政治發展的新階段。

卓榮泰強調，中央黨部有信心，一定要求所有主管與同仁做到，也期待外界對民進黨有信心，完成民主機制的人選，絕對是民進黨最強人選。

民進黨將於6月10日至14日執行總統初選民調，卓榮泰說，明天下午將抽樣母體，進入接受外界更進一步檢驗民調的公正性階段，他與黨秘書長羅文嘉，以及雙方派出的民調專家，都會親自到場監測。若作業順利且精簡，應該花3天就能完成，不過，最終還是待6月19日正式對外公布。

(中時 )