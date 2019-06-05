國民黨總統初選5人小組5日南下徵詢高雄巿長韓國瑜，對於見面地點、形式不公開。但據了解，雙方已在中午於左營蓮潭會館包廂碰面用餐，韓國瑜一如事先所預告的，對「被動」參加黨內總統初選回答「Yes，I do」。

5人小組原訂5日上午10時在國民黨高雄巿黨部與韓國瑜見面，但為了能更暢快的講出想要講的話，雙方碰面時間、地點轉於低調、不公開。而今天5人小組只有曾永權、郝龍斌、李哲華南下，另外2人因中常會沒來高雄。

(中時 )