國民黨5人小組徵詢參選意願 韓：Yes, I do. 14:192019/06/05 中時 曹明正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高雄市長韓國瑜。（本報資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨總統初選5人小組5日南下徵詢高雄巿長韓國瑜，對於見面地點、形式不公開。但據了解，雙方已在中午於左營蓮潭會館包廂碰面用餐，韓國瑜一如事先所預告的，對「被動」參加黨內總統初選回答「Yes，I do」。 5人小組原訂5日上午10時在國民黨高雄巿黨部與韓國瑜見面，但為了能更暢快的講出想要講的話，雙方碰面時間、地點轉於低調、不公開。而今天5人小組只有曾永權、郝龍斌、李哲華南下，另外2人因中常會沒來高雄。 (中時 ) #小組 #韓國瑜 #高雄 #總統 #中午 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓遭抹黑 強強滾暗酸郭董：台灣不是用錢買的 17:472019/06/01 政治 吳子嘉爆料抹黑後 李佳芬對韓國瑜一個動作見真章 21:432019/06/01 政治 韓粉四天王挺韓酸郭 中華民國絕對不是用錢買的 00:542019/06/02 政治要聞 無懼黑韓 禿子明月照大江 00:542019/06/02 政治要聞 韓國瑜造勢大成功！羅智強提醒兩件事 07:392019/06/02 政治 韓國瑜奔向總統大選眾人難擋 蔡詩萍爆5原因 21:282019/06/02 政治 他斷言醜聞打不倒韓國瑜 「五個至少」曝韓粉不離棄原因 12:192019/06/03 娛樂 韓6／1造勢 他直言：完全擊中蔡要害 14:302019/06/03 政治 韓國瑜造勢讓反韓力量集結？李正皓19字示警 07:382019/06/04 政治 不捨老阿嬤為韓國瑜痛哭 李佳芬抱病探望吐一句話 00:022019/06/05 生活 政治熱門新聞 黃暐瀚驚爆：韓國瑜很怕被做掉！ - 政治 學者曝：能擋下柯文哲的人只有他！ - 政治 蔡陣營民調曝光！韓穩居第一 - 政治 駁鬥李佳芬集團 黃文財擬告黃光芹 - 政治 - 中時 國民黨5人小組徵詢參選意願 韓：Yes, I do. - 政治 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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