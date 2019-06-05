綜藝大哥賀一航3日因大腸癌病逝，因為太突然，讓老婆Judy難接受，崩潰到大哭，連日來都是由柯淑勤陪伴她，今(5日)她受訪時透露，Judy姐還是很難過，也沒辦法睡覺，她也只能一直和聊天、陪著她哭。
柯淑勤透露雖然和賀一航認識時間不長，但因為私下常聚會，所以感情很好，賀一航見她都一個人，很常打電話關心她，每天吵她問她吃飯沒、在幹嘛，「他怕我一個人沒事做」，因此現在Judy姐也是一個人，她當然也要陪她。
這幾天柯淑勤都把Judy帶回家，但她還是很難過，也沒辦法睡覺，柯淑勤盡量讓她哭出來發洩情緒，她也會陪Judy聊天、陪著她哭，Judy更難過跟她說：「好想爸爸，怎麼樣才有辦法不想」，柯淑勤也只能跟她說不可能，因為活著的人一定很難過。
她也透露賀一航離世那晚，她接到電話趕過去，雖然沒跟賀一航談到話，但她有跟他說「你知不知道我是誰，我是柯淑勤，你起來啦」，雖然不知道賀一航有沒有聽到，但他有一直動，柯淑勤也感謝老天，讓賀一航走得平靜。
(中時電子報)
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