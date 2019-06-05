市長盧秀燕（圖中）頒發表揚共66名官警，警友會理事長賴文玉（右二）當場致贈警察節慰勞金及慰勉金223萬元。（張妍溱攝）

提前慶祝警察節，台中市警察局5日在警局大禮堂舉行慶祝活動，市長盧秀燕頒發表揚共66名官警；盧秀燕指出，除培育警察科技人才「智慧破案」，人民保母更保有「決心、耐心、細心」，視民如親，創造安居樂業城市，讓市民有感。

「治安數據6都第1」，盧秀燕表示，台中市每10萬人口「全般刑案發生數」、「犯罪指標案件發生數」、「全般竊盜發生數」及「詐欺犯罪發生數」，都是6都最低。她除了感謝警察同仁及協勤民力，犧牲奉獻，也感謝所有警察眷屬支持，讓警察全心投入工作拚治安、交通及為民服務，讓市民對治安滿意度愈來愈高。

台中市警察局指出，今年執行「安居緝毒專案」、「掃黑工作專案」、「加強重要節日安全維護工作」，均獲中央評核為6都第1，另酒駕肇事案件與傷亡人數持續下降，今年1至5月各類刑案大幅減少，暴力犯罪發生數6都最低。

今年頒發表揚，警察獎章6人、模範警察4人、鑑識楷模3人、績優警勤區9人、績優刑事責任區7人、績優外事責任區1人、績優員警16人、優良事務人員10人、偵破重大案件有功人員10人。警友會理事長賴文玉並致贈警察節慰勞金及慰勉金223萬元。

警察獎章6人獲獎：交通警察大隊組長邱昭勳、保安警察大隊小隊長蔡東峰、後勤科股長鄭裕嬴、第二分局巡佐李崑城、後勤科警務正吳柏鋒、勤務指揮中心警員賴霂穎。

模範警察5人獲獎：第四分局偵查佐蘇仁鴻、第六分局偵查佐徐慶郎、霧峰分局巡佐葉輝煌、刑警大隊副隊長吳豈森、少年隊小隊長林拱照。

鑑識楷模2人獲獎：刑事鑑識中心警務員李佳龍、第五分局巡官魏宏哲。

績優警勤區9人獲獎：第二分局警員梁惟淨、霧峰分局警員彭煥揚、第四分局警員張雅惠 、太平分局警員陳稚允、第五分局警員曾俊榕 、清水分局警員陳錦鐘、第六分局警員蔡宗澤 、大甲分局警員吳世揚、豐原分局警員王慈琳。

績優刑事責任區7人獲獎：第一分局偵查佐黃維科、清水分局偵查佐林盈君、第二分局偵查佐阮筱芸、東勢分局偵查佐李和倫、第三分局小隊長周順長、第五分局偵查佐廖述儀、清水分局偵查佐陳惠榮。

績優外事責任區1人獲獎：霧峰分局巡佐翁惠貞。

績優員警16人獲獎：保大第一中隊小隊長廖鴻志、特勤中隊警員楊育峻、第一中隊警員巫財烈、特勤中隊警員王俊傑、第二中隊警員洪明祥、府會園區警察隊警員黃啟政；交大直屬第一中隊小隊長陳輝嘉、第三交通分隊警員廖偉能、直屬第一中隊警員張永信、第五交通分隊警員許朝翔、直屬第三中隊中隊長吳江松、東勢交通分隊警員李芳成；少年隊分隊長葉宇晟、小隊長楊志謙；婦幼隊警務員李素娟 、小隊長林國湧。

優良事務人員10人獲獎：豐原分局工友楊嬌、督察室行政助理簡涔宇、和平分局工友羅春華、資訊室行政助理廖婉婷、烏日分局技工林心惠、秘書室行政助理賴秀珍、清水分局技工蔡火炎、第四分局行政助理劉素珍。

偵破重大案件有功人員10人獲獎：第一分局小隊長張嘉麟、清水分局小隊長林孟松、第一分局偵查佐曾信智、和平分局偵查佐王志強、第五分局偵查佐許慎立、刑警大隊偵查佐丁俊傑、豐原分局偵查佐吳建芳、刑警大隊偵查佐林伯欣、霧峰分局小隊長朴旋鳴、刑警大隊偵查佐陳孟伯。

(中時 )