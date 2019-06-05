基隆市政府5日舉辦基隆開齋節活動，基隆市長林右昌（中）表示，非常肯定移工對台灣的貢獻。（基隆市政府提供）

基隆市政府5日上午和印尼駐台北經濟貿易代表處攜手，在基隆舉辦伊斯蘭開齋節，特別邀請到穆斯林的精神導師來祈福，市長林右昌出席時表示，他非常肯定移工對台灣的貢獻，期盼能一起努力，讓基隆這座城市變得愈來愈好。

林右昌和印尼駐台北經濟貿易代表處副代表Teddy Surachmat蘇泰帝交換禮物，並與參加活動穆斯林朋友互道祝福。在結束後，不少穆斯林朋友要求和林右昌自拍合影，林右昌也主動拿起手機和大家大玩自拍，場面和樂。

林右昌指出，看到那麼多穆斯林朋友虔誠祈禱，讓他感動又由衷地祝福，同時他也代表市政府感謝移工，無論在工作或各層面，對台灣帶來的許多貢獻。他強調，台灣就是各位的家，基隆也是大家的家，盼一起努力讓這城市變得更好，祝福大家工作上順利平安。

蘇泰帝則表示，這次在基隆舉辦的慶祝新年活動，是在台灣的第1場，感謝市政府提供很好的場地與毯子，讓祈福過程能順利進行，讓開齋節圓滿成功。

這項在市民廣場舉行的開齋節，包括立委蔡適應、社會處長吳挺鋒、多位議員都到場共襄盛舉。活動間，也有移民署與市警局的法令宣導，呼籲逾期的外籍人士應盡速返國，另外還有嘉年華會安排印尼傳統小吃、介紹印尼傳統婚典、免費義剪、卡拉OK歡唱，讓穆斯林們一同歡度新年。

(中時 )