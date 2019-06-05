花蓮消防局救災救護指揮科小隊長彭康祐10年前放棄竹科工作，回鄉投入消防隊救護工作，在救援中成功在鬼門關前拉回超過50條性命，也擔任0206花蓮大地震雲翠大樓現場的初期救護指揮官，被封為「花蓮救命王」傑出表現也讓他二度獲選台灣急診醫學會「十大傑出救護技術員」獎項，今年更一舉榮登榜首，為花蓮第一人。

彭康祐因家庭因素，放棄人人稱羨的科技新貴工作，從做化學實驗的工程人員轉而成為救人救命的救護技術員，他坦言，自己完全沒有背景，確實落差很大，也吃了不少苦頭，但也讓他看到偏鄉在救護資源的不足，他將歷年緊急救護案件整理保存，盼能將花蓮救災資源不足現況反應出來。

去年花蓮大地震，彭康祐擔任雲翠大樓現場初期救護指揮官，他回憶，當時從現場抬出第一具大體時，大體口袋中手機響起，手機顯示是他哥哥，當時就很猶豫該不該接，不知道要如何告訴哥哥，他的弟弟已經罹難了，這是當時印象最深刻的一件事。

這次獲選的「十大傑出救護技術員」是台灣急診醫學會從2007年起，在各地消防局選拔「傑出救護技術員」，自2009年正名為「十大傑出救護技術員」，彭康祐入行5年就曾獲選為第二名，這次二度參選，他連破兩項紀錄，包括二度獲獎第一人及非六都獲選榜首第一人。

彭康祐說，這次獲選榜首也是為花蓮救護技術員爭一口氣，尤其花蓮地緣狹長，醫療資源分布不均，救護工作動輒3、40分鐘，偏鄉地區甚至需要超過1小時，每一趟救護都要跟時間搶人，他透過救護案件紀錄，也希望更多人看見偏鄉救援的辛苦，盡力協助補齊救護人力和資源。

(中時 )