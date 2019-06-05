澳門賭王四房之子何猷君，上月高調向大6歲超模女友奚夢瑤求婚成功，但因奚夢瑤被拍到小腹微凸、腰間肉明顯，外界疑雙喜臨門，不久賭王三房兒子何猷啟出面爆料，何猷君婚期落在明年5月27日，更打包票指奚夢瑤沒懷孕，今(5日)港媒報導直擊奚夢瑤逛嬰兒用品店，過程中摸肚子，又增添懷孕可能性。

奚夢瑤先前被何猷君求婚成功，同時傳出女方已有身孕，當時奚夢瑤被問此事，不承認也不否認反問媒體：「我也希望你們開心」，疑似默認，但何猷君同父異母哥哥何猷啟隨後受訪，不僅透露因奚夢瑤是上海人，兩人決定明年2020年5月27日在上海舉行婚禮，日期諧音我愛妻，更揭曉何猷君當爸謎團澄清絕對沒有。

今據《頭條日報》報導，最近偶遇何猷君和奚夢瑤逛街看嬰兒床，奚夢瑤疑因懷孕上圍升級，還被拍到不斷有撫摸肚子的動作，懷孕證據明顯，網友則說：「大大方方承認贏得大家祝福就那麼難嗎」、「他姐姐不是要生了嗎，是給她姐姐買的吧」、「求媒體放過吧逛個街都拍？還被解讀成懷孕？」。

(中時電子報)