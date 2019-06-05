為施壓墨西哥解決邊境移民問題，美國總統川普上月底在推特宣布對墨國進口商品全面加徵關稅，實施日期為10日，此舉引發各界疑慮，連自家人共和黨議員都不支持，美媒指，共和黨參議員可能聯合起來在國會投票反對川普。

美國總統川普矢言對墨西哥進口商品全面加徵關稅，面對共和黨人可能在參議院推翻他的命令，川普直言此舉「相當蠢」。

川普正在英國進行國是訪問，不過他的同黨同事正在華府為他先前投下的墨西哥關稅震撼彈傷腦筋。美國有線電視新聞網（CNN）報導，數名共和黨參議員4日在一場閉門午餐會議上，連番對白宮、司法部官員抱怨即將實施的墨西哥關稅，他們認為以對墨西哥課徵關稅來解決移民問題是「不明智的」，並且希望在川普親自向他們說明關稅計畫之前，先延後這項決定，俄亥俄州共和黨參議員波特曼（Rob Portman）隨後表示，「餐會上沒有一個人不對這次課徵關稅表示疑慮。」

此外，議員們也對白宮官員答不出提問感到相當驚訝。一名參議員表示，官員反覆被問到政府將如何啟動這次關稅升級工作，他們似乎都答不出來，也有參議員對於官員未做好準備回答問題感到失望，「餐會上幾乎沒有得到什麼明確答案。」

川普5月31日在推特上宣布自10日開始，對墨西哥進口商品全面加徵關稅，加徵關稅稅率從5%開始，並且逐月調升5%，最終達到25%上限。由於美墨兩國有自由貿易協定，倘若川普欲額外加徵關稅，他必須先認定南部邊界有緊急狀態，因此此輪對墨西哥商品課徵關稅，法理上他可依循2月時對南部邊境宣布的國家緊急狀態令上施加關稅，或者他可以再發布另一道緊急狀態令，以繞道國會推行政策。

不過民主黨掌握的眾議院已磨刀霍霍，準備推出決議案，推翻川普的緊急狀態令，關鍵在於由多數共和黨人把持的參議院會否支持川普，報導指此次對墨關稅計畫與對大陸課徵的關稅不同，並不受到共和黨議員支持，共和黨籍參議員圖恩（John Thune）坦言，推翻川普命令的決議案可能會受到共和黨人支持，不過他無法保證支持議員人數會否達到川普無法否決的程度。

(中時電子報)