天使今(5)日主場面對運動家，大谷翔平3支2之外，第6局一發2分炮幫助天使突破鴨蛋得分，雖然天使全場僅拿到這2分，以2比4敗給運動家，不過天使總教練阿斯瑪斯(Brad Ausmus)說：「當大谷擊出全壘打，看起來就像去年的他。」

大谷翔平擔任第3棒、指定打擊，前5局天使都遭運動家先發投手孟塔斯(Frankie Montas)封鎖，僅擊出零星的3支安打，6局下半「神鱒」卓奧特(Mike Trout)纏鬥13球最後因觸身球上壘，接著大谷翔平一上場就打第一球，瞄準95.5英里(約153.7公里)的二縫線速球，擊成中外野方向全壘打，帶有2分打點，是本季第4轟，也終於幫助天使突破零分。

Was tonight’s homer a flashback to 2018 Shohei Ohtani?



Brad Ausmus: “When he’s hitting homers, he looks like he did last year.” — Fabian Ardaya (@FabianArdaya) June 5, 2019

大谷翔平繼5月31日開轟後，近4場比賽敲出第2轟，本場比賽3支2，另有1次保送、1次三振，首局的安打也終結連9打數無安打的低潮。美國記者艾達亞(Fabian Ardaya)在推特上表示，當記者提問使總教練阿斯瑪斯，大谷翔平今晚的全壘打是否讓他想起2018年，大谷22轟時美聯新人王的身手？阿斯瑪斯回答：「當他擊出全壘打，就像去年的他一樣。」

(中時電子報)