5人小組有談到手機民調？韓否認：應仍以全民調為主 14:342019/06/05 中時電子報 劉宥廷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高雄市長韓國瑜5日下午接受媒體聯訪，證實已向五人小組表達參加初選意願，後續包括500萬作業費、國政說明會，他都會依黨中央規定繳交、參加。（劉宥廷攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長韓國瑜今天中午在蓮潭會館和黨中央初選協調5人小組碰面約40分鐘，韓受訪表示，面對5人小組詢問參加初選意願，韓再次重申說「Yes，I do」。他們來告知初選辦法、必要和須知，及3場國政願景說明會時間、主題與內容，雙方就該方面充分交流意見。 至於手機民調有談論到嗎?韓說，沒有，應該還是以全民調為主。另國政願景說明會很重要，有時間一定參加。 韓國瑜「Yes,I do」五人小組徵詢討論民調 自殺民調？蔡英文官方LINE被笑翻 (中時電子報) #總統初選 #民調 #韓國瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓遭抹黑 強強滾暗酸郭董：台灣不是用錢買的 17:472019/06/01 政治 吳子嘉爆料抹黑後 李佳芬對韓國瑜一個動作見真章 21:432019/06/01 政治 韓粉四天王挺韓酸郭 中華民國絕對不是用錢買的 00:542019/06/02 政治要聞 無懼黑韓 禿子明月照大江 00:542019/06/02 政治要聞 韓國瑜造勢大成功！羅智強提醒兩件事 07:392019/06/02 政治 韓國瑜奔向總統大選眾人難擋 蔡詩萍爆5原因 21:282019/06/02 政治 他斷言醜聞打不倒韓國瑜 「五個至少」曝韓粉不離棄原因 12:192019/06/03 娛樂 韓6／1造勢 他直言：完全擊中蔡要害 14:302019/06/03 政治 韓國瑜造勢讓反韓力量集結？李正皓19字示警 07:382019/06/04 政治 不捨老阿嬤為韓國瑜痛哭 李佳芬抱病探望吐一句話 00:022019/06/05 生活 政治熱門新聞 黃暐瀚驚爆：韓國瑜很怕被做掉！ - 政治 學者曝：能擋下柯文哲的人只有他！ - 政治 蔡陣營民調曝光！韓穩居第一 - 政治 駁鬥李佳芬集團 黃文財擬告黃光芹 - 新聞 - 中時 林郁方初選勝出 網譏：林昶佐穩了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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