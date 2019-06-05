高雄市長韓國瑜今天中午在蓮潭會館和黨中央初選協調5人小組碰面約40分鐘，韓受訪表示，面對5人小組詢問參加初選意願，韓再次重申說「Yes，I do」。他們來告知初選辦法、必要和須知，及3場國政願景說明會時間、主題與內容，雙方就該方面充分交流意見。

至於手機民調有談論到嗎?韓說，沒有，應該還是以全民調為主。另國政願景說明會很重要，有時間一定參加。

韓國瑜「Yes,I do」五人小組徵詢討論民調

(中時電子報)