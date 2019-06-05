高雄市議會國民黨團議員昨天在議會總質詢結束後，送上「發大財」蛋糕替高雄市長韓國瑜提前慶祝62歲生日，不讓韓國瑜專美於前，7日也將滿62歲的新北市長侯友宜，今天下午總質詢開始前也在國民黨團議員簇擁下提前慶生，讓侯友宜備感溫馨，連聲說「謝謝」。

侯友宜7日端午節當天滿62歲，與17日滿62歲的韓國瑜差了10天，新北市議會國民黨團議員陳儀君、黃林玲玲、陳偉杰、江怡臻等多位議員今天下午總質詢開始前特地準備蛋糕，與各局處首長一同拍手為侯友宜唱生日快樂歌，讓侯友宜相當驚喜。

(中時 )