立委洪慈庸爭取規畫中科后里園區設置滯洪池，以解決當地水患問題。（陳淑娥攝）

立委洪慈庸爭取規畫中科后里園區(后里農場部分)設置滯洪池，5日邀集中央、地方單位共同會勘，全力協助爭取中央前瞻計畫補助，盼儘早解決三豐路186巷逢大雨就淹水情形。

洪慈庸邀集相關單位包括內政部營建署下水道工程處中區分處分處長沈益生、經濟部水利署第三河川局副局長張稚煇、科技部中部科學園區副局長施文芳、市府水利局水利規畫防災科科長黃柏彰等與會。

水利局水利規畫防災科長黃柏彰簡報指出，工程規畫分兩部分，總經費9500萬元，短期應急措施部分，先於上游中科三期綠10-2用地增設維持綠地功能的緩坡滯洪池，延滯旱溝排水洪峰時間，工程經費4000萬元，工期約1年；中長期工程部分，則沿后科南路設置分洪箱涵，工程經費約5500萬元，工期約半年。

洪慈庸指出，三豐路186巷周圍區段因地勢較蜿蜒，排水斷面狹窄，加上護岸高度不足，每逢颱風豪雨就會淹水，嚴重影響義德里、后里里在地居民生命財產安全。她強調，過去花了很多精神促成此事，環評部分困了2年時間，目前「萬事俱備，只欠東風」，只要經費下來即可施工，她促請水利局將滯洪池工程等相關規畫提報中央，也將全力爭取前瞻計畫補助經費。

水利署第三河川局副局長張稚煇說，明年度前瞻預計需於今年9月前提出，巿府就相關報告進行核定後即可提出申請。水利局允諾會在9月前提出，工程完工後預計可讓旱溝排水降50公分左右，減輕三豐路186巷周圍地區淹水現況。

(中時 )