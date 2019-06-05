新竹市議會國民黨團5日聯合質詢時在2樓旁廳席前拉上「前瞻治水熱滾滾，新竹淹水依舊在」的白布條，全力炮轟517水患問題。（陳育賢攝）

新竹市議會5日市政總質詢，國民黨團聯合質詢時在2樓旁廳席前拉上「前瞻治水熱滾滾，新竹淹水依舊在」的白布條，全力炮轟517水患問題，指市府水環境前瞻計畫的經費都沒用在治水上，要求市府加強排水防治工程，因為事實證明只要有做就不會淹。

國民黨市議員徐信芳、黃文政、吳青山、黃美慧、張祖琰昨天聯合質詢時都對517的水災提出看法，國民黨團指出，2016年6月14日竹市就曾發生大淹水，3年過去了，517依舊淹大水，市府在水患防治到底做了什麼治水工程？就連517當天的沙包配置也毫無秩序，還得要受災戶自己去載，大家的車都泡在水裡，是要怎樣去載？

此外，張祖琰也表示，行政院水環境建設前瞻計畫要推動穩定供水、防洪治水跟營造水環境，但是市府列出的8億元前瞻水環境建設計畫中，沒有1毛錢花在防洪治水，而事實證明G幹線排水管道、南寮抽水站、何姓溪滯洪池，這些有做的治水工程都能發揮效應，可見淹水問題不是不能治，有做就能看見成果。

國民黨團要求市府，短期要建置豪大雨處理的標準作業流程，長期則要加強治水防洪計畫，而不是把淹水問題都推給時雨量過大。

而市府針對沙包問題則表示，並未發生沙包配置無序的問題，也沒有接到里長索取無門的反映，北區公所平日備有沙包3000包、沙袋1000袋，另在海濱里等低漥處的鄰里也都有配置沙2000餘個，民眾皆可領取，若遇緊急需要，區公所也可指派合約廠商載運沙包到指定地點。

(中時 )