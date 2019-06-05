吳宗憲和余天在賀一航靈堂對媒體發言。（羅永銘攝）

64歲賀一航本月3日因大腸癌過世，今(5日)吳宗憲帶著旗下藝人到賀一航靈前上香，余天稍早和吳宗憲步出靈堂，吳宗憲表示聽聞賀一航過世消息時，第一時間很錯愕，但人生就是如此，余天則感慨近年來接連幫藝人老朋友處理喪事，不知道自己的以後要怎麼辦，還點名一旁的吳宗憲說：「那宗憲你幫我吧」，令現場氣氛一度凝重。

余天近年來接連替高凌風、徐風、豬哥亮、安迪等人處理後事，今據《ETtoday星光雲》報導，最近又送走賀一航，余天內心十分沉重，今和吳宗憲在賀一航靈堂外受訪時，余天忍不住感慨說「演藝圈老朋友一個一個走，這幾年協助幫那麼多演藝人員辦後事，我也蠻擔心我走了誰來打理，那你幫我吧」，無奈要吳宗憲以後幫忙接手。

對於賀一航家中有財務危機的傳言，余天今天也幫忙澄清無此事，說遺孀Judy之前都有幫忙管好錢財，「有好老婆很重要」，吳宗憲則說，對賀一航最後印象是聽到他提要裝潢新家、買新車的開心事，未料忽然就這樣撒手離開，「但人生就是如此，像春夏秋冬，期待下次再相逢。」

余天嘆連幫藝人辦後事 叮嚀吳宗憲「我的你幫我吧」

(中時電子報)