暑假將屆，警政署規劃的「青春專案」自本月1日開跑，將以防制青少年毒品為重點，辦理反毒及法治教育，規劃中央聯合稽查小組實地督導視察，透過新興網路傳播平台媒介，建立網路行銷頻道強化宣導效益。並運用「第三方警政」策略，針對涉毒場所、幫派圍事或投資經營的行業處所，持續施以擴大臨檢外，亦同步結合其他公部門依法實施行政聯合稽查與干預，確實清查、嚴格取締校園周邊學生易聚集(高風險)或易涉毒的熱點。

警政署表示，各警察機關查獲青少年涉嫌全般毒品人數，自2016年9583人、2017年9558人降至去年6886人，其中去年較前年大幅下降-27.95％，足見警方與教育部、法務部等相關部會所採各項具體作為已收成效。

警政署指出，將依「新世代反毒策略行動綱領」，持續與教育部辦理各項防制毒品入侵校園措施，如建立教育單位反饋檢警相關毒品情資、辦理多元反毒宣導工作、校園毒品勾稽作業、建立吸食毒品熱點巡邏網暨清查訪視易涉毒高風險場所、建立警政與教育單位三級聯繫會議平台、強化少年輔導委員會職能，落實高風險(關懷)少年就學(業)及關懷輔導等，確實有效淨化少年學習環境，注入少年反毒基因，避免遭受毒害。

鑒於毒販可能運用通訊軟體進行毒品交易，警政署在去年及今年2月間，召集各警察機關辦理講習，並邀請高檢署、台中地檢署檢察官講授「攔截偵查」作法與執行要領，完備法令知識並提升偵查技巧。

至於現行校園毒品黑數存在問題，警政署已強化新興毒品危害宣導暨增加人力與相關經費，以提升新興毒品檢驗效能，並依據「教育單位協助檢警緝毒溯源通報作業要點」，除加重校方與校長通報責任，與教育部通力合作查緝毒品上游藥頭，預期將能有效降低施用新興毒品黑數及追蹤國內濫用情形。

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(中時 )