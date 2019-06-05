解放軍6月2日試射飛彈

就在第18屆「香格里拉對話」年度安全防務論壇在新加坡舉行期間，解放軍2日試射了飛彈。盛傳這次試射的，是號稱射程可超過12,000公里，未來將武裝096型戰略核潛艦的新型「巨浪3」潛射彈道導彈。

不過，《南華早報》（South China Morning Post）5日引述北京軍方消息人士的話說，2日試射的飛彈並不具備「巨浪3」的特性，而只是導引系統改良的東風中程飛彈。

這次試射雖未公開宣佈，但大連海事局先前發佈的遼海警0096明確顯示，在6月2日0230時-1200時，渤海與渤海海峽諸點連線區域將執行軍事任務並禁航，恰好與飛彈試射的時間重疊。

New Chinese submarine-launched ballistic missile spotted on test in the Bohai Bayhttps://t.co/9DB5K6JfGX pic.twitter.com/O3UEx1ZxnH — Defence blog (@Defence_blog) 2019年6月2日

飛彈試射後，隨即引爆大陸社群媒體的瘋狂討論，有人說，看到了幽浮，也有人說，看到後面拖著長長白煙的飛行物。

而解放軍火箭軍3日在官方微博@東風快遞上發佈圖文消息說：「你們相信這世上有UFO嗎？晚安，小『火』伴。」兩小時後，@人民海軍（解放軍海軍官方微博）也發文說：「#海語海言# 你也相信UFO嗎？@東風快遞 晚安，小海粉。 」這些訊息隨即引發軍迷瘋狂討論，說這在暗示「巨浪3」試射成功。

然而，兩名解放軍消息人士透露，2日從山東泰安試射的，其實是陸基東風中程飛彈。而渤海與渤海海峽相關區域禁航，則是為了另一場例行軍演。

由於美國代防長夏納翰（Patrick Shanahan）1日在「香格里拉對話」中警告，北京不要威脅鄰國主權，不能以威嚇解決台海爭端，並強調華府將持續履行《台灣關係法》義務。

而中國國務委員兼國防部長魏鳳和2日隨即強硬反擊道，世上沒有任何一個國家會容忍國家分裂，中國大陸沒有不統一的道理。如果有人膽敢把台灣分裂出去，解放軍別無選擇，必將不惜一戰。此外，他也強調，北京在南海島礁上建設是正當權利，「搞一點防衛設施是為了自衛」。

由於雙方唇槍舌劍，強烈交鋒，因此有專家推測，北京試射「巨浪3」，是在高調亮劍，展示軍事肌肉。

(中時電子報)