速食連鎖也要推出「未來肉漢堡」了！鑑於基於不同目的食素或食蔬人口與日俱增，同時為關懷生態環保盡企業責任，日系速食連鎖品牌摩斯漢堡決定採購「美國食物科技公司」產製，又稱科技肉或超越肉的「Beyond Meat未來漢堡肉」為食材，並以「限店限量」策略於明（6／6）日起在摩斯漢堡5家門市出「摩力蔬食堡」，創速食連鎖業率先採用「Beyond Meat未來漢堡肉」先例。

「美國食物科技公司」是全球首富比爾蓋茲、推特創辦人畢茲史東，以及好萊塢名李奧納多狄卡皮歐等人投資設立，該公司歷時7年、耗資2億美金研發出「未來漢堡肉」（Beyond Meat），推出後除在全球先進國家熱賣，美國食物科技公司更獲得聯合國頒發的「地球衛士獎」。

Beyond meat未來肉的主要成分來自豌豆、甜菜根、椰子油，是100％植物製造，以食物科技分析Beyond meat未來肉的肉類結構包括：蛋白質、脂肪、微量礦物質與水，再由植物中抽取相應成分做成「植物肉」。因為零動物成分、零膽固醇、無激素、無抗生素、無基因改造，外觀形色和傳統牛肉漢堡排無差異，所以受到健康族群推崇並熱賣。

據調查，目前國內已有DARCIS CAFE、Veg Farm等個性化餐廳採用Beyond Meat未來漢堡肉製作蔬食漢堡，價格自230至380元不等，而連鎖經營的Fridays星期五餐廳的「鮮蔬農夫漢堡」每個訂價470元，摩斯漢堡的「摩力蔬食堡」則以每個180元切入市場，試圖引領蔬食食尚。

摩斯漢堡總經理高順興表示，食蔬與食素人口持續增加，全球素食人口約佔總口5％，《經濟學人》出版的全球大趨勢年刊中，基於友善環境並提供消費者多樣商品選擇，摩斯漢堡決定採用未來肉製作蔬食漢堡，並採「限店限量」測試市場水溫，如果市場反應良好，未來將在全台265家摩斯門市供應。

高順興表示，預計於6／6日上市的摩斯漢堡「摩力蔬食堡」，領先業界採用Beyond Meat製作100％植物成分漢堡排，煎製過程放上切達乳酪，待融化後再淋上特製蔬菜醬，並加入波士頓奶油萵苣及新鮮番茄，創造多樣化的口感。

摩斯漢堡的「摩力蔬食堡」（MOS Burger with Beyond Meat）將於6／6日上午10點半後於松江店、南港店、民生店、復興南路店與忠誠店同步開賣，每日限量供應。

(工商 )