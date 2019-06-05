澎湖具有豐富觀光資源，觀光局將於今年暑假期間推出五款體驗套票，包括南寮社區、北寮社區、紅羅社區、菜園社區與現撈好物等，並提供「湖西小鎮好行」免費巴士，串聯全澎湖旅遊景點。另外，澎湖地質音樂季於7月20日起登場，音樂會共舉辦3場，將邀請到歌手符瓊音、李千那、番茄姊姊等獻上表演。

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處整合在地社區產業，推出五款體驗套票，包括南寮社區-我愛澎湖農情漫步、北寮社區-我愛澎湖職人帶路、紅羅社區-我愛澎湖一生守滬及菜園社區-我愛澎湖食鮮有福及我愛澎湖現撈好物。

澎管處表示，為推廣湖西小鎮旅遊，自7月1日起將推出「胡西小鎮好行」免費巴士，發車起站點從民宿密集區西衛里宸威殿出發，行經馬公市區，經過機場，延途停留湖西隘門沙灘及奎壁山地質公園等特色景點，並串連本次五款體驗套票地點及在地社區，盼以全區點線面方式串聯全澎湖的旅遊體驗。

另外，觀光局將明年定為「脊梁山脈旅遊年」，澎湖群島經過海蝕風化洗禮，具有十分獨特又豐富的地質景觀，澎管處將在今年暑期舉辦一系列「澎湖地質音樂祭Feat.小農鮮味文創市集」活動，音樂季共有3場，將於7月20日、7月27日、8月3日登場，分別邀請到歌手符瓊音、東森幼幼台番茄姊姊、歌手李千那等人表演，還推出趣味抽獎活動，提供專屬文創商品。

澎湖國家風景區管理處許宗民處長表示，澎湖獨特的在地生活體驗、豐富的地質景觀資源、低碳友善旅遊環境，歡迎各地民眾在今年夏天來澎湖，體驗「鎮好玩」的多項遊程。

(中時 )