肺癌無所不在，確診時往往令人措手不及！一位青春正好的21歲年輕女性，乾咳了小半年，以為是小感冒，並沒特別在意。2周後她出現氣急咳嗽症狀求診，卻被當作是肺炎，到最後一位醫師診斷她得了肺腺癌末期，癌症發展極快，才5天便回天乏術，令醫師深表遺憾。

搜弧《浙醫在線》報導，浙大醫學院附屬第一醫院呼吸內科主任周建英在一項公益演講中，提到一個令她深感遺憾的案例。她說，有個21歲的女患者，家屬帶著她找來醫院，說肺炎一直好不了，已斷斷續續乾咳了小半年，因為沒有痰中帶血，沒有發燒，胃口也不錯，也沒多加注意。最近2個禮拜有點氣急咳嗽，還拿片子過來。她一看片子，心裡咯噔一下，不好，應該是肺癌並且轉移了。

周建英馬上讓她去做氣管鏡檢查，結果確實不好，是肺腺癌末期，腫瘤已經轉移到了淋巴管。周建英說，「有的肺癌很笨，表現在影像學上比較明確，很多人一看就看得明白，容易確診，但有的肺癌是很狡猾的，像這個姑娘的肺癌，長得跟肺炎很像，影像學上表現是一片一片的，容易被誤診，很考驗醫生的讀片實力。」

遺憾的是，在確診肺腺癌末期後，患者病情進展很快，5天後就無法維持生命。周建英提醒，「如果出現持續2周以上的刺激性咳嗽、乾咳，並且沒有流涕、發燒等感冒症狀，就要引起重視，去正規醫院的呼吸內科及時就診檢查。」

周建英表示，抽菸等不良的生活習慣容易導致肺癌的發生，同時，PM2.5、房子裝修、甚至劣質染髮劑等，都是肺癌發生的高危險因素。對於不少掌廚的女性，周建英特別提醒，要注意作菜的方式，作菜時儘量不要熱鍋熱油，避免短期油煙大量暴露增加致癌的風險。

(中時電子報)