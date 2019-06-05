民進黨總統初選下週將進行電話民調，蔡英文在LINE官方帳號推動「助英台」任務，呼籲支持者在民調期間幫她顧電話民調，「幫助蔡英文守護台灣」。不過網友笑，祝英台最後是自殺，用「助英台」催民調非常不祥，連名嘴謝寒冰都用「同歸於盡」隱射，要有好結局再等五輩子吧！

蔡英文在臉書強調，守護台灣是她的責任與承諾，在野黨來勢洶洶，二○二○唯一勝選的機會不能只靠一個人，必須團結所有人的力量，再次一起面對挑戰，蔡英文呼籲「台灣我來顧，電話民調就麻煩大家幫我顧」。

有網友說蔡英文用「助英台」催民調非常不祥，因為祝英台最後是自殺。謝寒冰也在臉書發文笑說，故事裡明明是墳墓裂開，祝英台跳入後收攏，所以這根本是「同歸於盡」，暗喻兩人要有好結局，再等五輩子吧。網友則回應「這就叫自掘墳墓！」、「所以小蔡一跌要拉誰同歸於盡？整個台灣嗎？」、「不要糟蹋中國美麗的愛情故事」。

(中時電子報)