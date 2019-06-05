前中研院長李遠哲等人發起連署，呼籲總統蔡英文「知所進退」，並支持前行政院長賴清德參與2020總統大選。對此，獨派大老、總統府資政辜寬敏今早受訪表示「這個內容很好」，蔡英文已盡了她的所能、很大的努力了，可以休息了，讓賴清德「年輕的男孩子」繼承，蔡總統變成台灣的「國母」，「這樣是不是最好？」

師大今舉行97週年校慶大會，包含辜寬敏、前立法院長王金平、前考試院長許水德等人出席。對於蔡英文自認還需要4年延續施政，辜寬敏受訪直言「不一定她啊！」所有人在那個立場都會這麼講、這麼想。

媒體追問，蔡英文認為她能捍衛台灣主權？辜寬敏則說，相信她是這個樣子，但問題是國際壓力很大，她有沒有能力把台灣做成一個正常的國家呢？「問題不是她的思想、熱情，而是她的能力」。至於是否認為賴清德在初選被打壓？他表示，被打壓也是應該的，「因為是對手嘛！對手是打壓這邊、這邊打壓那邊啊！」

(中時 )