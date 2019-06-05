對本土社團登報以及辜寬敏等獨派大老建議蔡英文退位當「國母」，蔡英文總統今天表示，這些說法是否有說服力，大家可以判斷，她「還是繼續當小英總統或者是辣台妹吧！」至於賴神表示民調贏小英，蔡英文也說，「與我的認知不同」。

蔡英文今天出席文化總會會員大會，會前接受媒體採訪，由於前中研院長李遠哲要她知所進退，獨派團體也頻頻出招，辜寬敏甚至喊出「希望蔡英文退位讓賢、當國母」。蔡英文表示，獨派前輩們在媒體登的廣告是不是有說服力，相信大家自己都可以判斷。

針對前行政院長賴清德指出，如果當選將邀請達人權領袖達賴喇嘛或熱比婭來台。由於在此之前曾傳出熱比婭來台遭拒，她說，這件事情主要是在講外交部近期的事，但這消息是不正確的，外交部也已否認，外交工作很辛苦，在第一線的同仁要面對很多情勢，不應該用這樣的不實消息來打擊士氣。

蔡英文強調，台灣作為民主國家，不會拒絕跟我們理念相同，或對民主自由具有象徵性、標竿性的人士來台訪問，但不會讓武統的人進來這倒是真的。

外傳蔡英文民調已逐漸上漲，甚至贏過賴清德。蔡英文強調，這段時間，行政團隊的表現與政績一樣樣展現出來，民調持續上升是沒錯。

對於是否較受年輕人支持？她說，年輕人在施政過程中，大多採取一個比較批判的角色，年輕人也會批評民進黨，但做對的時候也會給予肯定。以年輕人支持的政黨來講，這是相對重要的，畢竟年輕人代表的是未來。

蔡英文近日巡迴各地廟宇參拜，遭質疑是利用國家機器打選戰，對此，蔡英文表示，拜廟行程有公開，但還有很多沒公開的座談，主要是與民眾溝通，如果沒這麼做很多人會批評總統不接地氣，但做了又出現這樣的批評，其實這些都是與民眾互動，說明國家施政的機會。

賴清德質疑小英贏過他的民調，還說許多中間和年輕選民都支持他，支持率也比蔡英文要高，蔡英文則說，「這與我認知不同， 繼續研究各自民調吧。」

至於自己在高雄的民調是否有機會贏過韓國瑜？她說，她昨天一整天在高雄，的確看到高雄市民對韓市長的期待有很大落差，反而是對陳菊擔任高雄市長期間的施政有很多懷念，對民進黨與現在執政政府也有很多期待與支持。

(工商 )