繼2019台灣燈會在屏東後，屏東縣政府積極爭取國慶煙火主辦權，近日傳來好消息，由內政部召開的審議會議中作出決議，考量交通條件及落焰範圍等，最後施放煙火的地點將選在屏東市河濱公園，消息一出引來外界關注，可望延續屏東榮耀。

被譽為史上最美2019台灣燈會，吸引超過1339萬人次造訪國境之南，屏縣府發言人黃建嘉指出，過去外界對於屏東舉辦全國大型活動抱以觀望態度，但今年燈會不僅讓全台民眾看見、更揚名國際，「證明我們不僅做得到、也能做得好」。

國慶煙火小組曾於上月南下屏東場勘，觀察包括河濱公園、里港河堤、潮州、東港大鵬灣及恆春等地點，最後選擇腹地遼闊的屏東市河濱公園作為施放區。

屏縣府祕書長邱黃肇崇表示，河濱公園交通便利，不僅有台鐵六塊厝站，且緊鄰高屏大橋，距離國道三號九如交流道也不遠，加上軍備局於凌雲新村正如火如荼進行整地，預計7月就有7、8公頃空地可以釋出，作為臨時停車場，「交通條件比燈會好太多」。

且10月適逢屏縣舉辦台灣設計節，加上縣府教育處主辦的國際風箏節，不排除結合幾場大型活動進行整體行銷，屆時也將透過接駁車進行串連，如何有效行銷屏東？都會是未來籌辦活動會納入的重點。

(中時 )