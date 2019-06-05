瑞瑪席丹應李佑群老師邀請換上男裝演繹男神。幸喜國際提供

在時尚界超過⼆十年經歷的李佑群老師，除了大家熟知的造型師身份外，亦跨⾜總編輯、時尚評論家、節⽬主持⼈與製作人。近期在個人時尚頻道《＃YOU TV》，化身造型師兼創意總監，將頻道打造成動態時尚雜誌，頻道也曾邀請國際名模水原希子、韓系魅力男星Bii畢書盡合作。

日前李佑群老師邀請新一代女神瑞瑪席丹，為他所製作的《＃YOU TV》拍攝時尚⼤片，瑞瑪席丹在影片中換上男裝，重新演繹李佑群老師⼼中的三位男神，包括時尚老佛爺Karl Lagerfeld、David Bowie、James Dean，一天挑戰三種不同風格的造型。

拍攝現場李佑群老師以男裝女穿的概念，使用各種琳瑯滿目、超過千萬的造型品，和價值數百萬的男裝和精品，為瑞瑪席丹打造全新造型，用時下流行的中性風，將充滿女人味的瑞瑪席丹一秒變男神，不過為了完美詮釋三種角色，拍攝中的時而瘋狂時而高雅也讓瑞瑪席丹近幾人格分裂，但又被李佑群老師的時尚感征服，對此次合作大呼過癮。（撰文記者／鍾如婷）

(時報周刊)